Чрезвычайное положение: почему в Казахстане не утихают протесты

В Казахстане, несмотря на отставку правительства и временное снижение цен на сжиженный газ, массовые акции протеста продолжаются. В стране из-за беспорядков действует режим чрезвычайного положения и комендантский час, наблюдаются перебои с интернетом и телевизионным вещанием.

Демонстрации против резкого повышения цен на топливо начались в Жанаозене на юго-западе Казахстана второго января и переросли в масштабные акции. В столкновениях, по официальным данным, пострадали сотни человек. Власти утверждают, что среди митингующих и сотрудников силовых ведомств есть погибшие.

В результате правительство ушло в отставку, власти пошли на еще большие уступки протестующим, требовавшим ухода бывшего президента Нурсултана Назарбаева из политики. В коротком телевизионном обращении в среду президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что сменит Назарбаева на посту председателя Совета безопасности.

"Принятые мною меры нацелены на благополучие многонационального Казахстана, но эти меры пока недостаточны. Обращает на себя внимание высокая организованность хулиганствующих элементов. (...) Это свидетельствует о тщательном продуманном плане действий заговорщиков, которые мотивированы финансово. Именно заговорщиков", - сказал он.

Какого развития ситуации можно ожидать?

В Казахстане продолжаются беспорядки. AP Photo/Vladimir Tretyakov

Несмотря на уступки, протесты продолжились, и к вечеру среды режим чрезвычайного положения распространился на всю страну. Политолог Аркадий Дубнов в интервью Euronews назвал ситуацию “предреволюционной”: “Развитие выглядит вполне классическим. Так же развивалась и арабская весна, и русская революция. Так же развивались события на Украине в 2014 году, точнее, Майдан в 2013”.

Эксперты критикуют существующий казахстанский режим за недостаточную прозрачность демократических институтов. По словам Дубнова, отсутствие реальной преемственности власти и политических свобод стало серьезным фактором для возникновения протестов.

Так, Нурсултан Назарбаев, который находился у руля страны еще в советское время, стал первым - и единственным до 2019 года - президентом независимого Казахстана. В 2019 он стал председателем созданного им в то же время Совета безопасности, оставив свой пост Касым-Жомарту Токаеву.

“Народ устал от шизофренического устройства нынешней власти в Казахстане, где никто не знает точно, где принимаются решения: то ли в администрации президента Токаева, то ли в администрации первого президента Назарбаева”, - объяснил он.

“Власть опаздывает с этими уступками. Люди уже требуют не уступок. Люди требуют проведения кардинальных экономических и политических реформ. Люди требуют своего представительства в парламенте, свободы слова, свободой деятельности политических партий”, - добавил Дубнов.

Научный консультант Московского центра Carnegie Темур Умаров же считает, что “пока ситуация не критичная”.

“Мне кажется, то, что происходит, не станет концом нынешнего политического режима. (...) Сейчас мы будем просто наблюдать за таким торгом между протестующими и властью. Власть будет идти на уступки, протестующие будут говорить, достаточны ли эти уступки для них или нет”, - объяснил он.

Ждут ли Казахстан политические реформы?

Токаев выступил с обращением к нации. AP/Kazakhstan's Presidential Press Service

На фоне резкого снижения цен на нефть в последние годы и пандемии коронавируса Казахстан столкнулся с серьезными экономическими сложностями. Уже в январе 2020 года Токаев сообщил, что считает важным “подготовить программу глубоких, возможно, радикальных реформ экономики страны”.

Но реформы проходят не только в экономике. По мнению Умарова, сам факт передачи власти, даже частичной, от Назарбаева Токаеву означает курс на политические реформы, хотя ситуация может поменяться, если протестующие перейдут определенную черту.

“Реформы стопроцентно будут идти. Мы их наблюдаем последние несколько лет. Это тренд, который произошел бы и без протестов, но теперь он ускорится и власти будут идти на них еще больше. Но они (реформы - прим.) возможны если только протесты не перейдут какую-то черту, после которой власть посчитает что она оказалась в какой-то патовой ситуации. И тогда мы увидим насилие”, - подчеркнул Умаров.

В начале недели Министерство внутренних дел сообщило об аресте более 200 демонстрантов по обвинению в "нарушении общественного порядка".

Токаев пообещал "решительно" ответить протестующим, ссылаясь на "массовые нападения" на полицейских, из-за которых погибли и получили ранения люди.

При этом он анонсировал новые предложения по политической трансформации Казахстана. “Я остаюсь на прежней позиции последовательных реформ”, - подчеркнул он.

Почему поднялись цены на газ?

СПГ - основной источник автомобильного топлива в Мангистауской области, и любое повышение его цены ведет к росту цен на продукты питания, которые и так повысились из-за пандемии коронавируса.

Цены на сжиженный газ росли на протяжении всего 2021, достигнув к концу года максимальных значений. Произошло это не только из-за общемирового тренда, но и в результате экономических реформ. Казахстанские власти с 2019 года начали переход на рыночное ценообразование. Страна планировала полностью отказаться от госрегулирования цен на топливо в 2022.

При этом С 2019 по 2021 потребление сжиженного газа выросло с 1,3 млн. тонн до 1,6 млн, хотя добыча его не выросла. “Газ подорожал в два с половиной раза, а власть вовремя не успела отреагировать должным образом, не придала значения этим протестам, как часто это случалось на западе Казахстана. Там уже случались протесты”, - объяснил Дубнов.

Вначале правительство попыталось успокоить протестующих, снизив цену на СПГ со 120 до 50 тенге. Позднее правительство сообщило об аресте директора газоперерабатывающего завода и одного из чиновников в Мангистауской области, где расположен Жанаозен. Их обвинили в "безосновательном повышении цены на газ".

Но принятые меры не помогли стабилизировать ситуацию. “Протесты не утихают потому, что причины не в том, что цены завысили на газ. Простым снижением этих цен или сменой правительства это все не решить, нужно идти на более весомые уступки”, - сказал Умаров.