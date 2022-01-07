СИТУАЦИЯ НА УТРО ПЯТНИЦЫ

Нур-Султан

Президент Казахстана провёл рано утром в пятницу совещание в Нур-Султане с руководством своей администрации, Советом безопасности и силовых структур.

"Началась операция антитеррор. Силы правопорядка проводят напряженную работу. Конституционный порядок в основном восстановлен во всех регионах страны. Местные органы контролируют ситуацию. Но террористы по-прежнему применяют оружие, наносят ущерб имуществу граждан. Поэтому контртеррористические акции следует продолжать до полного уничтожения боевиков", - цитирует Касым-Жомарта Токаева телеканал "Хабар-24".

Ранее "Хабар-24" сообщил со ссылкой на прокуратуру, что в Казахстане заведены уголовные дела в связи с массовыми беспорядками, начато досудебное расследование актов терроризма. Виновные в этом "понесут наказание вплоть до пожизненного заключения с лишением гражданства".

2 января в ряде городов Казахстана прошли акции протеста. Уже через пару дней они переросли в массовые беспорядки и нападения на органы власти во многих городах страны. Пострадали тысячи человек, сообщается о десятках погибших. Президент страны Касым-Жомарт Токаев обратился за помощью к ОДКБ.

Между тем МВД Казахстана не подтвердило информацию о попытках ввоза оружия в Нур-Султан ночью через блокпост, сообщает "Хабар-24" со ссылкой на министерство. Ранее данные о попытках ввоза оружия в столицу предоставил постовой на блокпосте.

В республике 5 января на две недели был введен режим чрезвычайного положения, предполагающий в том числе комендантский час и ограничение свободы передвижения.

Президент Казахстана в 15.00 по местному (12.00 по московскому времени) выступит с обращением к народу в связи с беспорядками, сообщил его пресс-секретарь. Выступление ожидается "в обед". В республике на фоне акций протеста, переросших в массовые беспорядки, введен критический уровень террористической опасности на всей территории.

Интернет в это рождественское утро работает в Казахстане с перебоями, передает корреспондент РИА Новости.

В Казахстане полностью возобновлено железнодорожное движение, прерванное из-за беспорядков в стране. "Обеспечен пропуск поездов через ранее закрытые станции Макат, Арал-Тениз, Бейнеу, Мангистау, Сексеул. Все станции открыты для движения", - говорится в сообщении крупнейшего оператора магистральной железнодорожной сети республики "Казахстан темир жолы". Протяженность магистральных железнодорожных путей Казахстана составляет более 14 тысяч км.

Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин написал в своем телеграм-канале, что в городе Байконуре и на космодроме сохраняется спокойная обстановка.

Алма-Ата

По данным на этот час, стрельба не стихает в районе площади Республики в Алма-Ате. Как передает ТАСС, погибшие лежат прямо на дороге. Видно несколько расстрелянных машин, как минимум в двух из них тела людей. В других местах города относительно спокойно: выстрелы раздаются изредка.

Стрельба в центре Алма-Аты возобновилась накануне вечером, передает телеканал "Мир-24". В пятницу утром поступили сообщения, что участники беспорядков забаррикадировались в здании телеканала "Мир" в Алма-Ате на площади Республики. В результате столкновений есть жертвы.

В Алма-Ате разграблены шесть оружейных магазинов, сообщил в пятницу телеканал "Хабар-24". По его данным, только в одном из магазинов не было патронов.

"Все здания госорганов под контролем. Вместе с тем террористы и их бандитские группировки оказывают ожесточенное сопротивление", - заявил комендант Алма-Аты генерал Канат Таймерденов. Он призвал жителей мегаполиса "строго соблюдать требования режима чрезвычайного положения и комендантского часа. В вечернее и ночное время не выходить на улицу и в город... в условиях зачистки террористов и бандформирований", - предупредил Таймерденов. По его словам, "на сегодня освобождены акимат, резиденция президента, площадь Республики".

"Автовладельцы обязаны передвигаться по городу только с госномерами и иметь при себе необходимые документы", - обратилась к жителям Алма-Аты комендатура. Это объяснили тем, что орудующие в Алма-Ате террористы передвигаются на автомобилях без номеров. В противном случае к автовладельцам и автотранспорту без госномеров будут применены самые жесткие санкции режима чрезвычайного положения, предупредили власти.

Фильмы золотого фонда казахского кино сгорели в результате беспорядков в Алма-Ате, передаёт в свою очередь телеканал "Атамакен бизнес", не уточняя, копии каких именно фильмов пострадали и где они хранились.

Двое военнослужащих Национальной гвардии Казахстана погибли в среду во время массовых беспорядков. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба Нацгвардии. "Двое военнослужащих по контракту получили огнестрельные ранения и находятся в хирургическом отделении. Пять военнослужащих по призыву находятся в тяжелом состоянии в реанимации".

По данным пресс-службы, в ходе восстановления правопорядка в городах Алма-Ата и Шымкент 216 военнослужащих получили травмы. Как сообщили в пресс-службе, за время массовых беспорядков повреждено около 50 единиц военной техники.

"Гвардейцами были взяты под охрану жизненно важные объекты и инфраструктура столицы. Около 600 военнослужащих обеспечивают правопорядок в Шымкенте, в том числе охраняя здание акимата (администрации - прим. ТАСС)", - проинформировали в Нацгвардии. Военнослужащие также обеспечивают правопорядок в городах Актау, Атырау, Уральск, Актобе, Жанаозен, Павлодар, Усть-Каменогорск, Семей, Кокшетау, Костанай, Петропавловск, Караганда и Жезказган.

Международный аэропорт Алма-Аты в пятницу не будет работать до 21.00 по местному времени, сообщает телеканал "Хабар 24". Ранее сообщалось, что воздушная гавань будет закрыта до полудня.

ОДКБ В КАЗАХСТАНЕ

Белорусские военнослужащие миротворческого контингента Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) прибыли в Казахстан, сообщил телеканал "Мир-24".

Правительство Армении разрешило подразделению вооруженных сил республики принять участие в миротворческой миссии ОДКБ в Казахстане. Соответствующее решение опубликовано на сайте кабмина.

Военнослужащие Киргизии в любой момент готовы к отправке в Казахстан в составе миротворческой миссии ОДКБ, заявил в пятницу в Бишкеке министр обороны Бактыбек Бекболотов. "На военном аэродроме в Канте (Чуйская область) уже стоят два самолета, военнослужащие ждут лишь принятия соответствующего решения", - отметил он.

В соответствии с киргизским законодательством, вопрос об отправке военнослужащих республики за границу рассматривается парламентом, после чего решение депутатов должен подписать глава государства. Законодательный орган страны планировал рассмотреть данный вопрос 6 января, однако из-за отсутствия кворума внеочередное заседание было перенесено на пятницу. Планируется, что в случае положительного результата голосования Киргизия направит в Казахстан 150 миротворцев, а также 19 единиц автомобильной и бронетехники.

В состав ОДКБ входят Россия, Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия и Таджикистан. На заседании у президента Токаева руководители силовых структур доложили, что "контингент ОДКБ прибыл на ограниченный период времени для реализации в основном функций прикрытия и обеспечения охраны стратегических объектов".

Как пояснил представитель администрации президента, боевую часть операции по зачистке Алма-Аты от террористов 6 января осуществляли силы подразделений спецслужб Казахстана "Арыстан", "Арлан", "Беркут", а также министерства обороны.

США внимательно следят за развертыванием в Казахстане сил ОДКБ, заявил на регулярном брифинге руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

В Вашингтоне не знают, был ли законным запрос властей Казахстана на развертывание в стране сил ОДКБ, заявила в свою очередь пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на брифинге для журналистов. Отправка ОДКБ миротворческого контингента в Казахстан не повлияла на планы проведения Россией и США переговоров по безопасности с участием НАТО и ОБСЕ, пояснила она.

Некоторые представители США не понимают происходящего в Казахстане и выдают это за официальную позицию Вашингтона, отреагировала на заявление Псаки официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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