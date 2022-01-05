Казахстан: Токаев обещает действовать жёстко

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что занял пост председателя Совета безопасности, и пообещал жёстко бороться с беспорядками. Эта должность по закону была закреплена за первым главой государства Нурсултаном Назарбаевым пожизненно, так что решение Токаева расценивают как историческое.

Сам президент в обращении к нации объяснил это заботой о народе:

«Обращает на себя внимание высокая организованность хулиганствующих элементов. Это свидетельствует о тщательно продуманном плане действий заговорщиков, которые мотивированы финансово. Именно заговорщиков.

Поэтому как глава государства и с сегодняшнего дня председателя Совета безопасности намерен действовать максимально жёстко. Это вопрос безопасности наших граждан, которые обращаются с многочисленными просьбами ко мне защитить их жизнь и жизнь семей. Это вопрос безопасности нашего государства. Уверен, народ меня поддержит.

Чтобы ни было я буду находится в столице. Это моя конституционная обязанность быть вместе с народом. Вместе мы преодолеем эту чёрную полосу в истории Казахстана. Выйдем из неё сильными».

По словам Токаева, в результате уличных столкновений есть убитые и раненные среди силовиков. О жертвах и пострадавших со стороны протестующих не сообщается.

Уход Назарбаева был одним из главных политических требований участников протестов, которые охватили почти все административные центры Казахстана. Президент в своём обращении пообещал в скором времени выступить с инициативами по политической трансформации Казахстана.