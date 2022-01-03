Байден и Зеленский обсудили безопасность в Европе

"Сохранение мира в Европе" обсудили президенты США и Украины. Джо Байден и Владимир Зеленский провели телефонные переговоры. По словам украинского лидера, первый разговор нового года доказывает "особый характер" двусторонних отношений и подтверждает "непреклонную поддержку Украины" со стороны Вашингтона.

В Белом доме, в свою очередь, отметили, что Байден вновь подтвердил: США и их союзники "дадут решительный ответ" на попытки России вторгнуться на Украину — речь идёт прежде всего об экономических санкциях.

Об этом же Джо Байден говорил лично Владимиру Путину: в декабре лидеры России и США беседовали дважды. Москва требует гарантий нерасширения НАТО на страны бывшего СССР — прежде всего речь идет о Грузии и Украине. В ответ Россия предлагает сворачивание вооружений и восстановление тесных контактов. В руководстве Альянса, правда, уже заявили, что на компромисс не пойдут.

На середину января запланирован целый ряд встреч в формате Россия-США, Россия-НАТО и Россия-ОБСЕ.