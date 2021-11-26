Зеленский: "Мы готовы к эскалации"

Украина уже восемь лет находится в состоянии войны с Россией – так заявил президент страны Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции по случаю завершения первой половины своего мандата. Он также ответил на вопрос о возможном российском вторжении:

– Некоторые СМИ опасаются, что завтра будет война. Можете не сомневаться, что мы полностью контролируем свои границы. И полностью готовы к любой эскалации.

Между тем украинские военные провели на подконтрольной Киеву территории Донбасса танковые учения со стрельбами и заявляют о готовности к выполнению боевых задач. Руководство НАТО обещает оказывать им поддержку в случае обострения конфликта с Россией:

– Мы очень внимательно следим за этим, собираем информацию, делимся информацией и посылаем чёткий сигнал России: им требуется снизить напряжённость, обеспечить деэскалацию и прозрачность, а также учесть, что любое применение силы против Украины будет иметь последствия и дорого обойдётся России.

Между тем российские власти неоднократно называли сообщения о якобы готовящемся нападении на Украину выдумкой и заявляли, что Россия ни на кого не собирается нападать.