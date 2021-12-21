Путин: "Отступать больше некуда"

Россия должна и дальше совершенствовать и укреплять свои вооруженные силы, поскольку даже юридически оформленным гарантиям безопасности со стороны Запада доверять нельзя. Об этом говорилось во вторник на расширенном заседании коллегии Минобороны в Москве.

Глава ведомства Сергей Шойгу в докладе привел несколько примеров обострения обстановки у западных границ страны: так, интенсивность полётов американских стратегических бомбардировщиков возросла более чем вдвое, заявил он, в Донецкой области обнаружены сотрудники американских частных военных компаний.

"Достоверно установлено присутствие более 120 сотрудников американских частных военных компаний в населенных пунктах Авдеевка и Приазовское Донецкой области, - сообщил Сергей Шойгу. - Они оборудуют огневые позиции в жилых домах и на социально-значимых объектах, осуществляют подготовку украинских сил, специальных операций и радикальных вооружённых группировок к активным боевым действиям".

Взявший слово президент РФ подчеркнул, что предложения Москвы по безопасности не являются ультиматумом, но США и их союзникам необходимо понять - "России больше некуда отступать".

"Россия выступает за равную и неделимую безопасность на всём евразийском пространстве, - заявил Владимир Путин. - Разумеется, как уже отмечалось, в случае продолжения явно агрессивной линии западных коллег, мы будем предпринимать адекватные ответные военно-технические меры, на недружественные шаги - жёстко реагировать".

В свою очередь президент Украины заявил во вторник, что Киев готов к диалогу с Москвой "в любом формате": как с привлечением посредников, так и тет-а-тет. Об этом Владимир Зеленский, заявил, комментируя возможность подобных переговоров.

Вашингтон расширит объемы военной помощи Украине в случае агрессивных шагов России, сообщила помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид на специальном брифинге, посвященном её поездке в Москву, Киев и Брюссель на прошлой неделе.