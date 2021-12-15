На саммите «Восточного партнёрства» с тревогой говорили о России

Руководство Евросоюза пытается оживить его отношения с пятью бывшими советскими республиками. На встречу в верхах приехали в Брюссель главы государств и правительств Украины, Грузии, Молдавии, Армении и Азербайджана. Первоначальной целью саммита было возобновить замедлившееся сближение и дать толчок сотрудничеству между ними.

Но коррективы в повестку дня внесла напряженность в отношениях большинства этих стран с Россией. Они надеются получить от ЕС и НАТО заверения в поддержке в случае российской агрессии против них. Президент Украины призвал ЕС ввести превентивные санкции, чтобы агрессия против его страны не состоялась.

"Мне кажется, мы смогли объяснить нашим европейским коллегам, что санкционная политика после эскалации уже никого, честно говоря, не интересует, - сказал Владимир Зеленский. - Нашу державу интересует санкционная политика до вероятной эскалации, и тогда эскалации, может, и не будет",

Перед саммитом состоялся ряд двусторонних встреч, в основном с президентом Украины. В связи с тем, что у её границы наращивает войска Россия, лидеры ЕС постарались выразить солидарность с Зеленским им и осудить угрозу его стране. В итоговом документе говорится о «продолжающейся дестабилизации» Востока Европы.

Однодневная встреча в верхах также выявила препятствия в развитии проекта ЕС «Восточное партнёрство». С просьбой о членстве в Евросоюзе давно уже обратились Грузия, Украина и Молдавия. Но сами они считают это маловероятным, в частности, потому что Россия рассматривает их регионы как зоны своих интересов, откуда она хочет обеспечивать свою безопасность на дальних подступах.

На встречу в Брюссель не приехал лидер Беларуси, который решил вывести её из "Восточного партнёрства".