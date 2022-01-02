Пожар в парламенте ЮАР

В Кейптауне вспыхнул пожар в здании Национальной ассамблеи — нижней палаты парламента ЮАР. Возгорание произошло под утро в офисном здании по соседству с Ассамблеей. Причины пока неизвестны. Спустя несколько часов пожарным удалось взять пламя под контроль, но зал заседаний выгорел.

Жан Пьер Смит, департамент безопасности мэрии Кейптауна:

"Крыша здания на одной стороне обрушилась, огонь распространился на новое здание Ассамблеи. Пожарные обнаружили на стенах трещины, и это вызывает большое беспокойство".

О пострадавших не сообщается, точную оценку материального ущерба ещё предстоит провести.

Квартал, где располагается парламентский комплекс, был оцеплен аварийными службами. Оцепление простиралось до собора, где всего за несколько часов до пожара прошла церемония прощания с Десмондом Туту, лауреатом Нобелевской премии мира и борцом за равноправие.