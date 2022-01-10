Пожар в Нью-Йорке: причина в неисправном электрообогревателе

Причиной возгорания в многоэтажке Twin Park в нью-йоркском районе Бронкс стали неисправности в работе переносного электрообогревателя в одной из квартир. Об этом сообщили в пожарном департаменте Нью-Йорка. Напомним, пожар случился в воскресенье, погибли 19 человек, в том числе 9 детей. По словам мэра Эрика Адамса, это самый страшный пожар в Нью-Йорке за последние 30 лет. Различные травмы получили 63 человека, жизнь 32 из них находится под угрозой.

В мэрии объявили сбор средств пострадавшим

Жильцы здания рассказали о пережитом. Диленни Родригес: "Повсюду кричали дети: на помощь! спасите! Мы так быстро спустились, почти ничего не было видно. Кто-то из спасателей забрал мою дочь, у меня началась паника. На лестнице я увидела лежащего человека, ему оказывалась помощь."

Пламя охватило двухуровневую квартиру. К сожалению, когда жильцы выбежали в холл, они оставили дверь открытой, и она не захлопнулась. Дым быстро распространился по всему зданию, вызвав большое количество погибших, многие пострадавшие борются за свою жизнь в больницах Бронкса. Дэниел Найгро Глава пожарного управления Нью-Йорка

В тушении пожара и спасательной операции приняли участие по меньшей мере 200 пожарных. Многие продолжали поиски выживших, даже когда из кислородные баллоны были пусты.

Следователям предстоит установить всех ответственных, сообщается что в 19-этажном здании, принадлежащем к фонду социального жилья, не было аварийных выходов.