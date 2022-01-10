Пожар в Нью-Йорке: причина в неисправном электрообогревателе

Пожар в Нью-Йорке: причина в неисправном электрообогревателеКомментарии
Причиной возгорания в многоэтажке Twin Park в нью-йоркском районе Бронкс стали неисправности в работе переносного электрообогревателя в одной из квартир. Об этом сообщили в пожарном департаменте Нью-Йорка. Напомним, пожар случился в воскресенье, погибли 19 человек, в том числе 9 детей. По словам мэра Эрика Адамса, это самый страшный пожар в Нью-Йорке за последние 30 лет. Различные травмы получили 63 человека, жизнь 32 из них находится под угрозой.
Жильцы здания рассказали о пережитом. Диленни Родригес: "Повсюду кричали дети: на помощь! спасите! Мы так быстро спустились, почти ничего не было видно. Кто-то из спасателей забрал мою дочь, у меня началась паника. На лестнице я увидела лежащего человека, ему оказывалась помощь."
В тушении пожара и спасательной операции приняли участие по меньшей мере 200 пожарных. Многие продолжали поиски выживших, даже когда из кислородные баллоны были пусты.
Следователям предстоит установить всех ответственных, сообщается что в 19-этажном здании, принадлежащем к фонду социального жилья, не было аварийных выходов.