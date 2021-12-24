Смертоносный пожар на пароме в Бангладеш

В Бангладеш растет число погибших при пожаре на пароме, в списке жертв - без малого 40 человек. В момент возгорания на борту судна, которое следовало из столицы Дакки в округ Баргуна, находилась тысяча пассажиров. Пострадали свыше двухсот, у многих - тяжелые ожоги. Некоторые числятся пропавшими без вести.

Инцидент произошел в 200 километрах к югу от Дакки. По предварительны данным, пожар возник из-за неисправности в машинном отделении парома.