Latest Live Coverage

Прямой эфир

Euronews live

Прямой эфир

Смотреть прямую трансляцию Euronews

This content is not available in your region
Южная Африка

Сотни человек стали жертвами разрушительного наводнения на востоке ЮАР

Access to the comments Комментарии
 Alexander Kazakevich
euronews_icons_loading
Мужчина переходит реку во время наводнения в Дурбане, ЮАР
Мужчина переходит реку во время наводнения в Дурбане, ЮАР   -   Авторское право  AP Photo/Str

Президент ЮАР Сирил Рамафоса объявил режим национального стихийного бедствия после сильнейшего за всё время наблюдений наводнения в провинции Квазулу-Натал на востоке страны.

Власти сообщили о 443 погибших и десятках пропавших без вести, 40 тысяч человек лишились своих домов.

Член поисково-спасательной группы ищет тела с помощью собаки

Около 10 тысяч военнослужащих принимают участие в спасательных и восстановительных работах.

Правительство выделило 63 миллиарда евро в качестве первого транша экстренной помощи региону.

Следите за новостями Euronews в наших приложениях на Google Play и App Store.