Сотни человек стали жертвами разрушительного наводнения на востоке ЮАР

Президент ЮАР Сирил Рамафоса объявил режим национального стихийного бедствия после сильнейшего за всё время наблюдений наводнения в провинции Квазулу-Натал на востоке страны.

Власти сообщили о 443 погибших и десятках пропавших без вести, 40 тысяч человек лишились своих домов.

Член поисково-спасательной группы ищет тела с помощью собаки

Около 10 тысяч военнослужащих принимают участие в спасательных и восстановительных работах.

Правительство выделило 63 миллиарда евро в качестве первого транша экстренной помощи региону.

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