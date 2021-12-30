Канберра: пламя охватило здание, где ранее заседал парламент

В столице Австралии Канберре, во время акции в защиту прав коренных народов, загорелось здание, где ранее (с 1927 по 1988 гг) располагался парламент. В настоящее время здесь находится Музей австралийской демократии. Пламя было потушено в течение четверти часа. Сотрудники музея эвакуированы. Никто не пострадал. По словам одного из участников акции, возгорание парадных дверей здания произошло после того, как полиция применила газ для разгона демонстрантов. По другим данным, поджог совершили манифестанты.
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