Президент России Владимир Путин и президент Республики Беларусь Александр Лукашенко провели товарищеский хоккейный матч в ледовом дворце детско-юношеской спортивной школы "Манеж" в Стрельне. Лидеры государств играли за одну команду - белых - и одолели красных со счетом 18:7. Счет на 3-й минуте первого периода открыл российский президент, вторую шайбу в ворота соперника забил Лукашенко. По итогу матча Путин забил семь шайб, Лукашенко - две. Путин традиционно играл под номером 11, Лукашенко - под номером 1. В составе команд вместе с Путиным и Лукашенко выступали звезды советского и российского хоккея, среди них депутат Госдумы Вячеслав Фетисов, генеральный менеджер сборной России по хоккею Илья Ковальчук и генеральный директор Ночной хоккейной лиги Алексей Касатонов.
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