COVID-19 в Европе: абсолютные антирекорды во Франции, снижение заболеваемости в Польше

Франция

Во вторник во Франции было зарегистрировано 179 807 тысяч новых случаев инфицирования COVID-19. Власти поясняют, что речь идёт именно об абсолютном суточном рекорде, а не о сложении результатов тестов, сделанных с опозданием в связи с рождественскими выходными.

В понедельник премьер-министр страны Жан Кастекс объявил о том, что французы могут пройти ревакцинацию уже через 3 месяца после второй дозы. Решение о введение комендантского часа в канун Нового года не было принято.

По данным ВОЗ, за неделю число заражений во Франции увеличилось на 41%.

Вот, что говорят на улицах Парижа: "Не существует универсального рецепта, способного решить эту проблему. Мы стоим перед лицом неизвестности, я думаю, что правительство делает всё, что в его силах, и при этом пытается соблюдать индивидуальные свободы".

Греция:

Число инфицированных коронавирусом в Греции за последние сутки составило 21 657.

Это максимальный суточный прирост с начала пандемии. Вспышка инфекции затронула регион Аттику и Салоники.

Национальная организация здравоохранения сообщает о 60 смертельных случаях.

Португалия

В Португалии несмотря на рост числа заражений (17 172) ситуация в больницах и отделениях реанимации остаётся стабильной. По последним данным, госпитализировано 936 пациентов с коронавирусом, на пике предыдущей волны 1 февраля этого года эти показатели были в 7 раз больше.

В стране отмечается один из самых высоких уровней иммунизации в мире: привито около 90% португальцев.

Польша

В Польше число суточных случаев заражения упало на 30%. У 25 человек подтвердился омикрон-штамм.

Спикер польского минздрава Войцех Андрусевич заявил: "Несмотря на риск распространения варианта омикрон, сегодня мы не наблюдаем роста числа заражений после празднования Рождества, поэтому на данный момент мы не планируем вводить новые ограничения".

Бельгия

В Бельгии суд приостановил решение о закрытии театров и концертных залов, объявленное на прошлой неделе премьер-министром страны Александром де Кро.

Государственный совет (высший административный суд Королевства) постановил, что правительство не предоставило доказательств того, что "учреждения культуры являются местами с высоким риском заражения".