Из пандемии в новый год: предостережения, ожидания и музыка Штрауса

Из пандемии в новый год: предостережения, ожидания и музыка ШтраусаКомментарии
В последние дни уходящего года в Европе отмечается беспрецедентный рост заражений COVID-19.
ФРАНЦИЯ
Во Франции выявлено 208 тысяч случаев инфицирования. "Это головокружительные цифры" - заявляют в минздраве и прогнозируют, что суточный прирост составит 250 тысяч уже в начале января.
Префектура Парижа вновь сделала ношение масок на улице обязательным.
ГЕРМАНИЯ
Власти Германии пытаются оценить санитарные последствия недавнего празднования Рождества, а также динамику развития омикрон-штамма.
Массовые новогодние мероприятия отменены, вакцинированным разрешено встречать Новый год в компании не более 10 человек.
*Более 40 тыс. случаев в день.
АВСТРИЯ
Венская филармония подтвердила, что всемирно известный Новогодний концерт состоится с живой публикой, хотя число зрителей будет ограничено тысячей. В прошлом году легендарный концерт прошел в пустом зале.
Израильский дирижер уже много раз стоял за пультом в Золотом зале Венского Музикферайна.
На время Новогоднего концерта, который состоится 1 января, любителям Штрауса можно будет ненадолго отвлечься от новостей пандемии.