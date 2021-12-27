Омикрон отменяет рейсы

Распространение штамма омикрон серьёзно осложнило авиаперевозки в Соединённых Штатах. За последние сутки по этой причине здесь отменили около 700 рейсов. Не хватает пилотов и других членов экипажа. Говорит Саймон Калдер, консультант по путешествиям:

– Генеральный директор авиакомпании Delta, одного из крупных перевозчиков, обратился в центр по контролю за заболеваниями. Он попросил сократить время карантина после случаев ковида, отметив, что невозможно управлять авиалинией, когда сотрудникам приходится изолироваться на столь долгий срок.

В Евросоюзе пока не наблюдается нехватки персонала. Отмены рейсов касаются прежде всего полётов в Великобританию в связи с запретом, введённым Францией и Германией, но это серьёзно сказывается на общей картине.

– Вчера в аэропорт Гренобля на юго-востоке Франции должны были прилететь около 1000 человек из Великобритании, чтобы провести отпуск на лыжных курортах. Но никто из них не смог прилететь, потому что все рейсы были отменены.

Новый штамм коронавируса сулит для путешественников и туристических компаний по всему миру тяжёлые времена, которые, как казалось, удалось преодолеть.