ЕС: борьба с фальшивыми сертификатами

Полиция в странах ЕС всё большее внимание уделяет распространению поддельных документов о вакцинации. Расследованием связанных с этим дел занимаются уже сотни сотрудников правоохранительных органов. В частности, в Италии удалось выявить целую группу лиц, изготавливавших фальшивые сертификаты, и заблокировано несколько каналов, по которым рекламировались их услуги. При этом к сети злоумышленников было подключено около 140 тысяч пользователей, которым предлагалось выложить от 100 до 500 евро за поддельный сертификат о вакцинации. Желающим приобрести документы на всю семью предоставлялась скидка.

Мошенники, занимающиеся сертификатным промыслом, прибегают к самым разным способам. Хакерам порой удаётся воспользоваться компьютерными уязвимостями. Некоторым оказывают содействие представители администрации или работники здравоохранения. Бизнес сулит серьёзную выгоду. Как сообщают СМИ, организаторам одной из подпольных сетей во Франции удалось заработать на антиваксерах почти два миллиона евро.

Во Франции ужесточают меры, которые будут применяться для борьбы с мошенниками. К настоящему времени в стране выявлено более 182 тысяч поддельных сертификатов. За использование или хранение подделки предусмотрен штраф в размере от 135 до 1000 евро. Тем же, кто занимается их изготовлением, грозит до 5 лет тюрьмы и штраф в размере 150 тысяч евро.