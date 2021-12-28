В Европе антирекорды по уровню заражения и повышенный спрос на ПЦР-тесты

Дания стала страной с самым высоким в мире уровнем заражения ковид-19: в понедельник там зафиксировали 1612 больных на каждые 100 тысяч граждан. За сутки отмечено более 15 тысяч новых случаев. Из проведённых тестов ПЦР более 12% дали положительный результат. Впрочем, медики подчёркивают, что в Дании и уровень тестирования — один из самых высоких в мире.

В Испании же за тестами выстраиваются большие очереди. Там скорость распространения вируса также оказалась самой высокой за всё время пандемии. За минувшие сутки заразились почти 215 тысяч человек. Врачи подчёркивают, что омикрон, будучи едва ли не самым заразным из штаммов, редко приводит к тяжёлым последствиям. Тем не менее, 18% больничных коек в Испании заняты больными ковидом.

Во Франции тесты для самостоятельной проверки можно будет теперь купить в супермаркетах. Минздрав считает необходимым "диверсифицировать сеть поставок" на фоне распространения омикрона. В понедельник в стране зафиксирован новый антирекорд — более 180 тысяч заражений за сутки.

В Шотландии рекордный спрос на услуги тестирования привёл к тому, что результатов придётся ждать до пяти дней — вместо обычных двух суток. В Великобритании после Рождества — свой антирекорд, почти 130 тысяч новых случаев за сутки. Причём власти подчёркивают, что из-за праздников это неполные данные.