"Пятая волна COVID-19 может быть последней": Франция вводит новые ограничения

"Пятая волна COVID-19 может быть последней": Франция вводит новые ограниченияКомментарии
С понедельника во Франции меняются правила самоизоляции при заражении или контактировании с заболевшим COVID-19.
Теперь срок обязательного карантина в случае заражения коронавирусом, независимо от варианта, для полностью вакцинированных людей сокращается до 7 дней.
При этом самоизоляция прекращается, если уже через 5 дней тест показывает отрицательный результат. В случае контакта с заразившимся привитые освобождаются от карантина.
Для невакцинированных - в случае заражения самоизоляция составит 10 дней, в случае контакта - 7.
Однако другое решение властей вызвало негодование родителей. Теперь ношение масок в общественных местах распространяется на детей от 6 лет.
Но новые ограничительные меры на этом не заканчиваются.
С понедельника удаленная работа становится приоритетной для сотрудников компаний, если это позволяет род деятельности.
Массовые мероприятия ограничиваются 2 тысячами человек в закрытых помещениях, и 5 тысячами на открытом воздухе.
Концерты, где публика должна стоять, отменены. В ресторанах, барах и кафе есть и пить можно будет только сидя и никаких танцев.
Ночные клубы не откроют свои двери вплоть до 24 января.
Несмотря на новые ограничения, министр здравоохранения Франции Оливье Веран смотрит в будущее с легким оптимизмом, по его словам "пятая волна COVID-19 в стране скорее всего последняя".
Несмотря на рекордные за всю пандемию показатели заражаемости в последние дни, уровень смертности и госпитализаций во Франции остается относительно стабильным.