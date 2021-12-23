Депрессия от "Мемориала"*

В среду Мосгорсуд начал слушание по существу о ликвидации Правозащитного центра "Мемориал"*.

Напомним, что претензии российской Фемиды вылились в два отдельных иска к двум составным старейшего в России НКО, основанного Андреем Сахаровым и Львом Пономарёвым: Верховный суд рассматривает дело о ликвидации "Международного Мемориала"*, Мосгорсуд - о ликвидации Правозащитного центра. Оба юрлица признаны в России иноагентами.

Как и "Международный", "Правозащитный Мемориал" обвиняют в систематическом нарушении закона об иноагентах. Но Правозащитный центр обвиняется также в оправдании терроризма и экстремизма, в частности за ведение списков политзаключенных. Представители НКО утверждают, что руководствуются в своей работе определениями и критериями Парламентской Ассамблеи Совета Европы. Защита Правозащитного центра оспаривает и тот факт, что нарушение маркировки являлось грубым и многократным, а также создавало угрозу общественному порядку.

Резонанс в зале суда вызвали пояснения со стороны обвинения формулировок иска, согласно которым деятельность Мемориала вредна для детей, а также угрожает психическому здоровью россиян.

Агентство Интерфакс приводит цитату прокурора: "Формирование негативного образа государства и отсутствие маркировки может вызвать депрессивное состояние у граждан."

Сотрудники "Мемориала"*вели собственную текстовую трансляцию в Твиттере, телеграм-канале и на сайте организации.

Итогом дня стало также приобщение к материалам делам обращений в поддержку организации, которые граждане самостоятельно направили в суд. В приобщении 509 обращений, предоставленных адвокатами, было отказано.

Следующее заседание Мосгорсуда состоится 29 декабря.

*включен в реестр НКО-иностранных агентов