This content is not available in your region

Спорт

Французские клубы "Париж" и "Олимпик Лион" наказаны за драку болельщиков

Access to the comments Комментарии
 Павел Барсуков
euronews_icons_loading
Расследование сочло, что драку начали лионские болельщики, поэтому им запретят посещать выездные матчи до конца сезона
Расследование сочло, что драку начали лионские болельщики, поэтому им запретят посещать выездные матчи до конца сезона   -   Авторское право  Laurent Cipriani/Associated Press

Футбольные клубы "Париж" и "Олимпик Лион" исключены из розыгрыша Кубка Франции за драку болельщиков. 17 декабря матч во французской столице пришлось прервать при счёте 1:1. Фанаты обеих команд устроили потасовку и выбежали на поле. Расследование заключило, что начали драку лионцы, поэтому "Олимпик" дополнительно заплатит штраф, команда условно исключена из розыгрыша Кубка следующего года, а лионским болельщикам запретят посещать выездные матчи до конца сезона.

Обеим командам засчитали техническое поражение, так что следующая за ними "Ницца" автоматически выходит в 1/8 финала Кубка Франции.