Французские клубы "Париж" и "Олимпик Лион" наказаны за драку болельщиков

Футбольные клубы "Париж" и "Олимпик Лион" исключены из розыгрыша Кубка Франции за драку болельщиков. 17 декабря матч во французской столице пришлось прервать при счёте 1:1. Фанаты обеих команд устроили потасовку и выбежали на поле. Расследование заключило, что начали драку лионцы, поэтому "Олимпик" дополнительно заплатит штраф, команда условно исключена из розыгрыша Кубка следующего года, а лионским болельщикам запретят посещать выездные матчи до конца сезона.

Обеим командам засчитали техническое поражение, так что следующая за ними "Ницца" автоматически выходит в 1/8 финала Кубка Франции.