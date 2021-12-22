Спорт-ревю: яркие победы 2021 года

Если 2020-й стал годом, не похожим для спорта ни на какой другой из-за ограничений Covid-19, то 2021-й год, который также протестировал пределы возможностей болельщиков и спортсменов, все же смог запомниться рядом выдающихся моментов.

Игры в Токио, проходившие в разгар возрождавшейся пандемии, лишенные зрителей и отвергнутые многими местными жителями из-за соображений безопасности, поставили перед организаторами небывалые задачи.

А спортсмены со всего мира несмотря ни на что блистали: итальянец Ламонт Марсель Джейкобс совершил один из самых больших переворотов на Играх, завоевав золото в беге на стометровке, а ямайская бегунья Элейн Томпсон-Хера стала первой женщиной, выигравшей золото в беге на 100 и 200 метров.

В бассейне 18-летний Ахмед Хафнауи из Туниса показал всему спортивному миру, что сказки могут сбываться, выиграв заплыв на 400 м вольным стилем, а Калеб Дрессел, Эмма Маккеон, Кэти Ледеки и Ариарне Титмус оправдали всеобщие ожидания.

От слез радости Тома Дэйли до отказа Симоны Байлз, которая отдала предпочтение своему психическому здоровью перед шансом войти в историю, - Токио-2020 подарил ряд ярких эмоциональных моментов и успешно представил четыре новых вида спорта, дав олимпийской семье возможность открыть новые горизонты и наладить контакт с молодым поколением.

По итогам 17 дней соревнований в общем зачете победили США, опередив Китай и Японию. Несмотря на пандемию, нависшую над соревнованиями, спортсмены сплотились и сумели объединить мир во времена неопределенности и завершить амбициозный проект, который в конечном итоге окупился.

От одного крупного спортивного события к другому - 2021 год также был отмечен победой на Евро-2020 футболистов сборной Италии, которая превзошла ожидания даже своих поклонников.

Отложенный на год из-за пандемии, турнир стал свидетелем возвращения болельщиков на стадионы и всех тех эмоций, которые накопились за месяцы карантинов и ограничений.

После напряженного группового этапа турнир получил второе дыхание в 1/8 финала, где Испания со счетом 5:3 победила Хорватию, а Швейцария ошеломила чемпиона мира Францию в драматичной серии пенальти.

Выдержав испытание нервами и имея в своем составе всех ключевых игроков, в финале англичане вышли на поле "Уэмбли" полными оптимизма. Но этим мечтам не суждено было сбыться: на ранний гол Люка Шоу точным ударом ответил Леонардо Бонуччи, а по пенальти победили итальянцы.

После того, как Италия не смогла квалифицироваться на чемпионат мира 2018 года в России, эффектное сочетание молодости и опыта принесло ей успех: шестой титул на крупном турнире ознаменовал серию из 34 матчей без поражений - блестящая работа Роберто Манчини и его игроков.

Самая напряженная за последние годы борьба в чемпионате "Формулы-1", переход Лионеля Месси в ПСЖ, вторая подряд победа Тадея Погачара на "Тур де Франс" и эмоциональное прощание со спортом легенды MotoGP Валентино Росси - 2021 год был особенным, но мог стать еще более ярким...

После того, как Новак Джокович утвердил свое превосходство на Открытом чемпионате Австралии, "Ролан Гаррос" и "Уимблдоне", у него появился шанс стать первым теннисистом за более чем 50 лет, выигравшим все четыре турнира "Большого шлема". Но в финале US Open он уступил Даниилу Медведеву.

Часто выступавший в роли злодея, а не героя, 34-летний Джокович тем не менее покорил нью-йоркскую публику, которая никогда прежде не оказывала ему такой поддержки, как его главным соперникам Роджеру Федереру и Рафаэлю Надалю.

На сегодняшний день на счету каждого из трех легендарных теннисистов по 20 титулов Большого шлема и они вступают в новый год с новыми надеждами. Как и спортивные болельщики всего мира: зимние Олимпийские игры в Пекине, Чемпионат мира по футболу в Катаре и другие спортивные события обещают подарить в 2022 году много приятных переживаний.