В Чехии задержан глава Белорусской федерации футбола

В Чехии задержан глава Белорусской федерации футболаКомментарии
Чешская полиция задержала председателя Белорусской федерации футбола Владимира Базанова. Как сообщил во вторник чешский информационный портал Denik N., его планируют депортировать из страны.
Базанов был задержан вместе с супругой в Моравскосилезском крае на северо-востоке Чехии. Правоохранители подозревают, что у него не было разрешения на въезд в страну. Его также обвиняют в нарушении санитарных мер.
Белорусские СМИ сообщали, что Базанов с женой планировали посетить выездную игру женской сборной Беларуси против команды Чехии, которая должна состояться 30 ноября на городском стадионе в Опаве.
Ранее чешский министр иностранных дел Якуб Кулганек прокомментировал возможное нахождение Базанова на территории страны. "Этому человеку не была предоставлена чешская въездная виза. Если окажется, что он действительно находится в Чехии, будут приняты соответствующие административные меры, вплоть до депортации. Если он действительно здесь, ему придется покинуть Чехию", – заявил Кулганек накануне задержания Базанова.
В прошлом году Латвия, Литва и Эстония наложила на Базанова и ряд других белорусских деятелей персональные санкции, им был запрещен въезд в эти страны. Футбольного чиновника подозревают в причастности к репрессиям против белорусских спортсменов, которые выступили против фальсификации результатов прошлогодних президентских выборов.