Новый эпизод изнасилования в деле Бенжамена Менди

Защитника "Манчестер Сити" француза Бенжамена Менди обвинили в ещё одном случае изнасилования. 27-летний футболист находится под стражей в одной из тюрем Ливерпуля с августа прошлого года. Королевская прокурорская служба предъявила Менди обвинения по четырем пунктам изнасилования. В ноябре к ним добавились еще два эпизода. Таким образом, в связи с включением судом в материалы дела ещё одного эпизода преступления сексуального характера, игрок обвиняется в общей сложности в семи случаях изнасилования и в одном эпизоде сексуального домогательства в отношении пяти разных женщин в возрасте от 16 лет.

Следствие полагает, что вменяемые Менди преступления относятся к периоду с октября 2020 по август 2021 года.

В связи с появлением новых эпизодов в деле футболиста суд Честера на северо-западе Англии перенёс судебное разбирательство, изначально назначенное на январь 2022 года, на 27 июня.

Предварительное слушание пройдет 7 января, на нем вновь будет подниматься вопрос об освобождении футболиста под залог, ранее суд трижды отказал в этом обвиняемому.

Напомним, что Бенжамен Менди перешел в "Манчестер Сити" из "Монако" в 2017 году, став самым дорогим защитником в истории футбола. Предполагается, что "Горожане" заплатили за француза около 60 миллионов евро.

Заявление "Манчестер Сити" об отстранении Бенжамена Менди

Сразу после предъявления обвинений игрок был отстранён от тренировок и работы с командой.