Болельщикам "Лиона" запретили посещать выездные матчи

Футбольные фанаты обсуждают прерванный матч 1/32 финала Кубка Франции между клубами "Париж" и "Лион". Игра, проходившая на столичном стадионе "Шарлети", была остановлена из-за беспорядков на трибунах. После первого тайма между болельщиками начались столкновения, десятки фанатов выбежали на поле. Организаторы объявили, что матч продолжен не будет.

После беспорядков в Париже футбольный клуб "Лион" обнародовал заявление в котором говорится, что болельщикам "Лиона" до тех пор, пока не будут установлены личности хулиганов, запрещается посещать выездные матчи.

В текущем сезоне чемпионата Франции матчи прерывались неоднократно. В августе была остановлена встреча "Ницца"-"Марсель". Двадцать первого ноября случился еще один скандальный матч "Лион"-"Марсель". Тогда один из болельщиков попал бутылкой в голову футболиста "Марселя" Димитри Пайета.