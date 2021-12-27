Германия: больше двух невакцинированных не собираться

Во Франции с середины января может начать действовать "вакцинный пропуск": как и в некоторых других странах, отрицательный результат ПЦР больше не будет основанием для посещения массовых мероприятий, ресторанов и других подобных заведений. Но соответствующий закон ещё должен быть одобрен парламентом. В Париже не исключили и введения четвертой дозы ревакцинации. Но власти республики обещают не устраивать локдаун и не откладывать возвращения детей в школы.

В Берлине новые ограничения вступают в силу во вторник. Частные встречи — не более 10 вакцинированных граждан или двух невакцинированных, ночные клубы закрываются, а спортивные соревнования будут проводить без зрителей.

В Австрии новый пакет ограничений действует с понедельника. Теперь, среди прочего, рестораны обязаны закрываться в 10 вечера. Новогодняя ночь — не исключение, и владельцы развлекательных заведений встретили эту новость без восторга.

В Англии же, наоборот, к Новому году новые ограничения решили не вводить. Британский премьер Борис Джоносн постановил, что ночные клубы, дискотеки и рестораны могут работать как им угодно. Однако все остальные части Соединённого королевства — Шотландия, Уэльс и Северная Ирландия ввели у себя жёсткие ограничения на работу общественных заведений и на частные встречи.

В аэропорту Лиссабона застряли тысячи путешественников, не успевших сделать ПЦР до полёта: в лаборатории аэропорта закончились материалы для тестирования. В предрождественские дни лаборатория работала почти без перерыва. Пассажирам пришлось или ждать несколько часов, или менять билеты.