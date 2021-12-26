Омикрон отменил тысячи авиарейсов по всему миру

В США в рождественские праздники отменены тысячи авиарейсов. Авиакомпании заявляют, что из-за стремительного распространения омикрона, пилоты и бортпроводники или болеют сами, или ушли на карантин из-за контактов с заболевшими. При этом в США праздничный период — один из самых напряжённых для транспорта, десятки миллионов американцев запланировали отпуск задолго до появления нового штамма.

Такая же картина наблюдается и в других странах. Сильнее всего омикрон в этом смысле ударил по Китаю: крупнейшие авиакомпании страны вынуждены отменять по четверти рейсов каждый день.

Всего в мире за несколько дней отменили уже более 6 тысяч полётов. Авиакомпании предупреждают, что сбои в расписании продолжатся и после праздников.