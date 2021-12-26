Как Европа встретила Рождество: прививки, локдауны и акции протеста

Тысячи британцев на Рождество отправились за бустерной дозой. Власти королевства увеличивают масштабы программы ревакцинации на фоне стремительного распространения омикрона. Новый антирекорд — боле 120 тысяч новых случаев за сутки. Прививочные центры открываются на стадионах и даже в соборах.

Стадион "Стэмфорд бридж", домашняя арена "Челси", — теперь прививочный центр Frank Augstein/Associated Press

Нидерланды встретили Рождество в условиях суровых ограничительных мер. Практически все общественные заведения и магазины, кроме торгующих товарами первой необходимости, закрыты до 14 января.

В Португалии омикрон уже стал "основным" штаммом: за последние две недели — более 60% новых случаев. С воскресенья и до 9 января в стране закрываются все бары и ночные клубы, работа из дома — обязательна, если это возможно, а общественные собрания — не более 10 человек.

Рамбла в Барселоне ещё накауне праздника была полна людей Emilio Morenatti/Associated Press

В Барселоне в субботу состоялась акция протеста против обязательной вакцинации и антиковидных мер, которые были введены властями Каталонии накануне праздника. Из числа испанцев, госпитализированных с ковидом, каждый четвёртый находится в каталонских больницах.