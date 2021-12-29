This content is not available in your region

мир

Голландцы едут за "бустерной" прививкой в соседнюю Германию

Access to the comments Комментарии
 Павел Барсуков
euronews_icons_loading
В Нидерландах из-за повышенного спроса за бустером придётся выстаивать очередь, а в Германии вакцина пока есть
В Нидерландах из-за повышенного спроса за бустером придётся выстаивать очередь, а в Германии вакцина пока есть   -   Авторское право  Marius Becker/dpa via AP

Голландцы в массовом порядке едут получать бустерную дозу в Германию. Немецкие врачи принимают соседей в приграничном Аахене. Многие голландцы собираются на зимние каникулы, им нужен "зелёный паспорт", и в королевстве начинает ощущаться нехватка вакцин.

В первую очередь в Германию едут те, кто собрался на австрийские горнолыжные курорты: там немецкую справку принимают без проблем. Власти Нидерландов предупреждают, что в самой Голландии с таким сертификатом могут возникнуть проблемы. Но обещают работать над этим.

Нидерландский минздрав пока советует согражданам воздержаться от зарубежных поездок, если нет возможности получить новую дозу на родине. Но совету почти не следуют: сейчас, по словам врачей, в Аахене примерно 80% прививок делают голландцам.