Дания ужесточила правила въезда: вакцины теперь недостаточно

Дания ужесточает пограничные правила. С понедельника все въезжающие в страну обязаны предоставить отрицательный результат ПЦР-теста — независимо от того, вакцинированы они или нет. На фоне стремительного распространения омикрона власти страны согласились на такие меры, и действовать они будут минимум три недели.

Исключения сделаны для жителей соседнего немецкого Шлезвиг-Гольштейна, бизнесменов, детей младше 15 и тех, кто недавно перенёс ковид-19.

В последние дни Дания бьёт антирекорды по темпам заражения. С воскресенья на понедельник насчитали более 16 тысяч новых случаев — наибольший суточный показатель за всю пандемию.

Ещё в начале этой недели омикрон уверено занял первое место среди штаммов. Датские врачи, как их коллеги из многих других стран, считают, что этот вариант очень заразен, но по большей части не приводит к тяжёлым последствиям.