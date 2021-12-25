У французских врачей опускаются руки

У французских врачей опускаются рукиКомментарии
Сотрудники французских больниц готовятся к Новому году, который, как ожидается, будет напряженным, поскольку количество случаев заражения Covid-19 резко растет на фоне распространения штамма омикрон.
После двух лет пандемии с ее многочисленными волнами медикам теперь предстоит еще больше работы - хотя все они уже очень устали как морально, так и физически.
По словам врачей, в этой больнице под Парижем сейчас в отделении интенсивной терапии находятся семь пациентов с ковидом, все они невакцинированы и у них тяжелая форма заболевания. Шесть из семи больных интубированы и подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.
24 декабря во Франции было зафиксировано более 94 тысяч новых случаев заражения коронавирусом. Это самый высокий показатель заболеваемости в стране с начала пандемии. Вместе с тем третью дозу вакцины получили уже свыше 20 млн человек.