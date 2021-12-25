У французских врачей опускаются руки

Сотрудники французских больниц готовятся к Новому году, который, как ожидается, будет напряженным, поскольку количество случаев заражения Covid-19 резко растет на фоне распространения штамма омикрон.

После двух лет пандемии с ее многочисленными волнами медикам теперь предстоит еще больше работы - хотя все они уже очень устали как морально, так и физически.

Активность поддерживалась все время, и, к сожалению, сейчас персонал устал. У людей накопилась определенная усталость. Мы находимся в ситуации, когда должны знать, как управлять командами и готовиться к другим волнам, в долгосрочной перспективе, а не разовой. Шарль Дамуазель заведующий отделением анестезии и интенсивной терапии

По словам врачей, в этой больнице под Парижем сейчас в отделении интенсивной терапии находятся семь пациентов с ковидом, все они невакцинированы и у них тяжелая форма заболевания. Шесть из семи больных интубированы и подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Это деморализует, мы пришли в эту профессию не только для того, чтобы лечить от ковида, мы пришли в эту профессию не для того, чтобы заражаться этой болезнью. Тем более, что речь идет о пациентах, которые даже не привиты и не очень хотят лечиться. Так что психологически тяжело бороться, пытаясь лечить людей, которые занимают койки в интенсивной терапии, когда этого можно было бы избежать. Шанон Поли медсестра отделения интенсивной терапии

24 декабря во Франции было зафиксировано более 94 тысяч новых случаев заражения коронавирусом. Это самый высокий показатель заболеваемости в стране с начала пандемии. Вместе с тем третью дозу вакцины получили уже свыше 20 млн человек.