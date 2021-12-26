Пустые тарелки на Рождество в Польше больше не пустуют

В Польше существует давняя традиция оставлять на столе пустую тарелку для рождественского ужина. Она предназначена для нежданного одинокого гостя, который может постучаться в двери в этот день. И будет радушно встречен.

В условиях миграционного кризиса на востоке Польши Мартина Чижевска и ее муж решили принять у себя просителя убежища из Афганистана.

Мартина Чижевска:

"Моя страна не принимает людей, она проявляет негостеприимность. И я чувствую ответственность за это. Я пытаюсь взять действие в свои руки. Я хочу чувствовать себя сильной, а не бессильной".

Полгода назад Шамсул Рахман пересек польско-белорусскую границу. Уже полтора месяца он живет в этой семье.

Шамсул Рахман, мигрант:

"Я покинул свою страну из-за ситуации, которая длится уже много лет. Я организовал поездку на футбол, который проходил в России. Так мы добрались до России. Из России мы попали в Беларусь, а потом через границу - в Польшу".

Более полугода тысячи мигрантов пересекают белорусско-польскую границу. Они преодолевают проволочные заграждения и сталкиваются с жестоким обращением со стороны силовиков с обеих сторон, а также с суровыми природными и погодными условиями. Десятки людей погибли. Шамсулу повезло.

Шамсул:

"Однажды Наталья, социальный работник, позвонила мне, и потом я встретился с этими людьми".

Мартина:

"Ты выглядел напряженным. Я помню, ты очень волновался".

Бартек Чижевский:

"Как на собеседовании..."

Шамсул Рахман:

"Потому что вас было двое, а я был один..."

Мартина:

"Да, вообще, нас было трое против одного".

В семье Чижевских знаменитая "пустая тарелка" в этом году не пустует.

Бартек Чижевский:

"Мы объясняли, что такое Рождество и каковы традиции. И он сказал: "Да, это очень похоже на Ид аль-Фитр. Это как Рождество - много еды, встречи с родными".

Магдалена Ходовник, Euronews:

"В то время как гуманитарный кризис на восточных границах Евросоюза продолжается, тысячи мигрантов остаются в неопределенном положении в опасных зимних условиях. Семья Чижевских - один из примеров того, как открытые сердца могут согреть нежданных и голодных гостей".