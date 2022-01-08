Как избавиться от ёлки: в Европе им нашли полезное применение

Как избавиться от ёлки: в Европе им нашли полезное применениеКомментарии
Рано или поздно, но от них придется когда-то избавляться.
В Европе окончание рождественских праздников ассоциируется с утилизацией елей. Но если в России зеленые красавицы зачастую могут стоять дома вплоть до Восточного Нового года, а то и дольше, то у европейцев век елок довольно короток.
В Париже жители уже приносят их в специальные пункты сбора, где символам Рождества нашли полезное для города применение. Их измельчают и повторно используют в качестве удобрения для зеленых насаждений.
А в Лондоне благотворительная ферма округа Кентиш-Таун предлагает местным жителям забрать ненужные им больше ели за небольшую плату, чтобы потом переработать их и отдать на корм козам.
Все, что окажется не по вкусу рогатым привередам, измельчают и посыпают пешеходные дорожки в лесопарковой зоне Хампстед-Хит на севере Лондона.
Городская ферма, которая предлагает образовательные и терапевтические визиты для детей и семей, в 2022 году отмечает 50-летний юбилей.
Построждественская акция - часть взаимной благотворительной программы, где за пожертвование вы и избавитесь от елки, и поможете накормить животных.