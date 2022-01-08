Как избавиться от ёлки: в Европе им нашли полезное применение

Рано или поздно, но от них придется когда-то избавляться.

В Европе окончание рождественских праздников ассоциируется с утилизацией елей. Но если в России зеленые красавицы зачастую могут стоять дома вплоть до Восточного Нового года, а то и дольше, то у европейцев век елок довольно короток.

В Париже жители уже приносят их в специальные пункты сбора, где символам Рождества нашли полезное для города применение. Их измельчают и повторно используют в качестве удобрения для зеленых насаждений.

Экология только выигрывает. Раньше ели просто сжигали в печах. А ведь это материал биоразлагаемый, натуральный, поэтому нет причин не использовать его Николя Соуль парижский садовник

А в Лондоне благотворительная ферма округа Кентиш-Таун предлагает местным жителям забрать ненужные им больше ели за небольшую плату, чтобы потом переработать их и отдать на корм козам.

Все, что окажется не по вкусу рогатым привередам, измельчают и посыпают пешеходные дорожки в лесопарковой зоне Хампстед-Хит на севере Лондона.

Я думаю, если бы мы давали им деревья каждый день, они бы были этому только рады, но это, наверное, не очень хорошо для них. Они очень прожорливые существа. Но мы кормим их понемногу, чтобы они не объедались елями. Если дать им волю, они разберут ее на кусочки, и оставят от них только голые стволы Анджела Вудс попечитель городской фермы Кентиш-Таун

Городская ферма, которая предлагает образовательные и терапевтические визиты для детей и семей, в 2022 году отмечает 50-летний юбилей.

Построждественская акция - часть взаимной благотворительной программы, где за пожертвование вы и избавитесь от елки, и поможете накормить животных.