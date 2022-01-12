Европейские авиакомпании сокращают количество рейсов из-за омикрона

Европейские авиакомпании будут летать реже. Причина: быстрое распространение штамма омикрон и период сезонного гриппа.

Так Finnair в среду заявила, что сократит программу полетов на февраль, так как сотрудники перевозчика всё чаще уходят на больничный. По словам представителей финской авиакомпании, рейсов станет примерно на 20% меньше. Большинство перелетов отменены на маршрутах, где летает несколько самолетов в день: в аэропорты Стокгольма, Осло, Копенгагена, Рима и Парижа. Кроме того, Finnair временно отложила запуск нового трансатлантического рейса из Хельсинки в Даллас.

Другие авиакомпании сталкиваются с похожими проблемами.

Из-за низкого спроса немецкой авиакомпании Lufthansa пришлось совершить 18 000 пустых или полупустых рейсов для того, чтобы не потерять слоты на взлет и посадку в крупных аэропортах. В январе и феврале перевозчик отменил 33 000 перелетов – около 10% от общего числа рейсов в зимний период.

Отменять полеты пришлось и ирландскому лоукостеру Ryanair, снизившему количество январских рейсов на треть. По словам представителей перевозчика, бронирований стало меньше во многом из-за того, что британским туристам запретили въезжать во Францию и в Германию, а Марокко закрыло свои аэропорты для рейсов из Европы.