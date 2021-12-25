Рождество в мире: призывы иерархов и чаяния верующих

АНГЛИЯ

Архиепископ Кентерберийский в ходе своей рождественской проповеди призвал к состраданию к мигрантам, которые, по его словам, рискуют всем, чтобы высадиться на берега Британии.

Преподобный Джастин Уелби также высоко оценил усилия волонтёров по спасению жизней мигрантов, пересекающих Ла-Манш. Также глава Англиканской церкви высказался по поводу изменения климата, назвав ущерб, нанесённый планете, "человеческим грехом."

РУМЫНИЯ

Константинопольская, Элладская, Болгарская, Румынская и некоторые другие поместные православные церкви празднуют рождество 25 декабря. В Румынии церковь перешла на григорианский календарь после первой мировой войны.

Прихожанин Румынской православной церкви рассказал Euronews: "Я надеюсь, что наступающий год будет лучшего года уходящего, пандемия замучила нас. Я молюсь о счастье и исполнении моих надежд и надежд моего народа".

СЕВЕРНАЯ МАКЕДОНИЯ

Католическая община Северной Македонии собралась на службу в соборе Святого Сердца Иисуса в Скопье. Епископ Киро Стоянов призвал верующих не терять надежду на спасение несмотря на все жизненные трудности.