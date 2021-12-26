В Австралии ищут людей с ложно отрицательными результатами ПЦР

В воскресенье во Франции число новых случаев ковид-19 за сутки превысило 100 тысяч. Антирекорды в стране фиксируют третий день подряд. Не исключают, что уже в понедельник правительство обнародует список новых мер: политики планируют, по примеру нескольких европейских стран, ограничить передвижение для невакцинированных граждан.

В Великобритании рассчитывают буквально "достучаться" до каждого: медики обходят каждый дом в районах, где уровень вакцинации низок, приглашают граждан бесплатно проехать с ними до поликлиники и обратно, отвечают на любые вопросы о прививках. На этом фоне в Шотландии, Уэльсе и Северной Ирландии вернули правила социального дистанцирования и наложили ограничения на работу гостиничного и ресторанного бизнеса.

В Португалии ограничения вступили в силу в воскресенье, сразу после праздника. До 9 января в стране закрываются все бары и ночные клубы, работа из дома — обязательна, если это возможно, а общественные собрания — не более 10 человек.

В австралийском штате Новый Южный Уэльс отмечен резкий рост числа госпитализированных, несколько тысяч человек отправлены на домашнюю изоляцию. Медики при этом обеспокоены большим число ложно отрицательных результатов тестирования. Так, в Сиднее пришлось срочно разыскивать 400 человек, которым всего днём ранее выдали ошибочную справку об отсутствии у них коронавируса.