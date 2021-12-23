В Софии открылись бары-вакцинодромы

В далёкой от больничной обстановке, со скидками на напитки и рождественской атмосферой открылись в Софии бары-вакцинодромы. Понятно, что Преслава, как и многие другие жители болгарской столицы, предпочитает сделать прививку именно здесь.

"Это отличная идея, - говорит Преслава Караджова. - Здесь намного комфортнее, намного приятнее. Врачи и медсестры очень милые. Так что да, я определённо рекомендую. Ощущения совсем не такие, как в палатке перед больницей, это точно!"

Властям приходится проявлять чудеса изобретательности: в Болгарии полную вакцинацию от коронавируса прошли всего 27 % населения. Это самый низкий показатель в Евросоюзе.

"Болгария отчаянно нуждается в конструктивной кампании по вакцинации, - говорит Иван Ланджев, креативный директор рекламного агентства, которому доверили кампанию. - Именно этим мы и занимаемся, пытаемся помочь. До сих пор не было организованной, единой государственной кампании по вакцинации. Не думаю, что будет преувеличением сказать: впервые в истории мир столкнулся с общей проблемой, все мы оказались в одной и той же ситуации".

Немаловажный момент кампании: даже Санта Клаус не смог пропустить бар-вакцинодром и на днях сделал прививку, пообещав доставить все подарки вовремя.

"Это единственный бар в Болгарии, где на входе не спрашивают санитарный пропуск, - передаёт из Софии специальный корреспондент Euronews Юлиан Стоянов. - Зато вы получаете его сразу на выходе".

Врачу Свилену Доневу нравится работать в баре-вакцинодроме: "Здесь весело: чаще всего люди приходят и за консультацией. Они развлекаться, пока им делают прививку, а не чувствуют себя как на конвейере, где их всё время подгоняют. Для нас так тоже лучше: мы получаем удовольствие от вакцинации, ведь пациенты довольны!"

Власти надеются, что с помощью этой рождественской кампании им удастся преодолеть недоверие населения к вакцинам и обуздать наконец эпидемию, - передаёт из Софии Юлиан Стоянов.