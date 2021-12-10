Население Болгарии отказывается прививаться

В Болгарии полную вакцинацию от коронавируса прошли всего 25 % населения. Это самый низкий показатель в Евросоюзе. Логистические проблемы, политическая нестабильность и недоверие к государственным учреждениям тормозят прививочную кампанию.

Какими могут оказаться последствия? Не слишком ли поздно наверстывать упущенное? Корреспондент Euronews Хулиан Лопес отправился в Софию, чтобы выяснить это.

В центре болгарской столицы он наткнулся на один из многочисленных митингов против вакцинации и санитарного пропуска, стихийно организуемых здесь почти каждую неделю и протянул микрофон участникам.

"Обязательная вакцинация показывает, что история повторяется. Как во время Второй мировой войны и евреев. Но в этот раз евреи - мы все! Если вы не привиты, люди начинают вас ненавидеть", - говорит этот мужчина.

"Производители говорят, что вакцины останется на экспериментальной стадии до 2024 года. Я не хочу быть частью эксперимента", - добавляет ещё одна жительница Софии.

"Что делают политические институты для борьбы с этой открытой оппозицией ? - передаёт из болгарской столицы Хулиан Гомес. - Мы отправились в Министерство здравоохранения, чтобы выяснить это".

Исполняющий обязанности замминистра здравоохранения винит в низком уровне вакцинации материально-технического обеспечения и политическую нестабильность: за 8 месяцев граждане Болгарии трижды выбирали парламент. Но ситуация улучшается, утверждает Александр Златанов: "Уровень вакцинации сегодня в 3 раза выше, чем в августе. Мы ожидаем, что до конца декабря этот показатель увеличится в 4 или даже 5 раз", - говорит он.

Чтобы проверить слова замминистра на практике, Хулиан Лопес отправился в крупнейший центр вакцинации в Софии. В день здесь могут привить до 2000 человек. Но в реальности средний показатель составляет около 700 желающих в день.

"Я одна и мне нужно позаботиться о себе, - говорит эта пенсионерка. - Это в моих собственных интересах. Я пришла за третьей дозой. Я не боюсь вакцины!"

"Вакцинация не является обязательной, но она необходима, - считает этот житель Софии. - Она - единственная защита, которая у нас есть, и необходима для меня и окружающих. Вот моё мнение".

В парламент нового созыва вошло крайне правое Болгарское национальное движение, которое выступает против вакцинации. Так что ждать скорого разрешения проблемы пока не столит, - передаёт из Софии корреспондент Euronews Хулиан Лопес.