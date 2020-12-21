Болгария готовится к вакцинации

Испытывающие трудности больницы, нехватка медицинского персонала, волны госпитализаций - сейчас это обычное явление во всем Европейском Союзе. Однако в бедных странах ЕС дела обстоят еще хуже. Так, в Болгарии - самый высокий уровень смертности от COVID-19 в блоке: около 27 смертей на 100 тысяч жителей. Но несмотря на тяжелую ситуацию, жесткой изоляции в этой стране нет. Закрыты только школы, рестораны и бары. Власти рассчитывают, что вакцинация начнется 27 декабря.

Ангел Кунчев, главный государственный санитарный врач: "В первую очередь будут вакцинированы около 5 тысяч человек. В основном это медицинские работники в больницах крупных городов, особенно в отделениях Covid. Это люди, которые ежедневно имеют дело с пациентами с Covid и которых вирус окружает повсюду".

На следующем этапе программа вакцинации будет сосредоточена на других лицах, но чиновники министерства здравоохранения обеспокоены отсутствием доверия к ней.

Ангел Кунчев:_ "Логистика и доступ к вакцинам не стали для нас основной проблемой. Главное это преодоление страха и сомнений. Судя по другим программам добровольной вакцинации, которые мы проводим, могу сказать, что процент вакцинированных не очень высок. Он редко превышает 30 или 35%. Я просто надеюсь, что люди будут благоразумными"._

После заключения соглашений о закупке вакцин властям пришлось решать проблему инфраструктуры для поддержания температуры при минус 70 градусах по Цельсию - ее просто не было.

Дамиан Воденичаров, Euronews: "Чтобы иметь возможность безопасно хранить и отправлять вакцину по всей стране, болгарское правительство было вынуждено купить морозильные камеры. После их доставки в начале декабря премьер-министр поспешил объявить о плане вакцинации".

Заявление было сделано, когда премьер-министр Бойко Борисов вместе с министром здравоохранения и высокопоставленными чиновниками осматривал недавно приобретенные морозильные камеры.

Бойко Борисов, премьер-министр Болгарии:_ "Люди должны иметь возможность сделать вакцину, если они этого хотят, даже если это будет происходить в разгар праздников. Все это только добровольно! Вакцина одобрена Еврокомиссией, она вела переговоры о поставках, а Европейское агентство по лекарственным средствам поручилось за эту вакцину. Все это нужно объяснить болгарам"._

Представители министерства здравоохранения предупреждают, что начало программы вакцинации не приведет к прекращению пандемии Covid-19. В первую очередь необходимо вакцинировать около 70% населения. Это означает, что меры будут действовать на протяжении всего 2021 года.