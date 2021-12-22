Еврокомиссия запустила санкционную процедуру против Польши

Попытки усмирить Варшаву путём диалога провалились. Брюссель переходит к действиям. Еврокомиссия запустила санкционную процедуру в отношении Польши за нарушение принципа верховенства европейского права.

В октябре польский Конституционный суд постановил: некоторые положения союзного договора "несовместимы с основным законом страны". Еврокомиссии заявляют: о независимости системы правосудия Польши от правительства республики сегодня не может быть и речи.

Паоло Джентилони, Еврокомиссар по вопросам экономики:

"Мы считаем, что это прецедентное право нарушило общие принципы автономии, верховенства, эффективности, единообразного применения законодательства Союза и обязательной силы исполнения постановлений Суда ЕС. Мы также считаем, что польский Конституционный суд больше не соответствует стандартам независимого и беспристрастного суда, созданного в соответствии с законом".

В договорах ЕС закреплено: в случае, если национальное законодательство вступает в противоречие с европейским, приоритет отдаётся последнему. Октябрьское постановление Конституционного суда Польши, по мнению аналитиков, - удар по правовым основам Евросоюза.

Варшаве даётся два месяца на то, чтобы направить ответ Еврокомиссии. На его основании будет принято решение о дальнейших действиях, вплоть до введения санкций.

Польский премьер Матеуш Моравецкий отверг обвинения, заявив, что судебная система страны соответствует всем требованиям и "самым высоким стандартам" ЕС.

Ранее Европейский суд обязал Варшаву выплачивать штраф в размере миллиона евро в день до тех пор, пока она не отменит ряд спорных положений неугодной Брюсселю судебной реформы.