Польша: Конституция превыше законов ЕС

Конституционный суд Польши закрепил приоритет национального права над европейским. "Некоторые положения Договора ЕС противоречат Основному закону республики", - говорится в постановлении, вынесенном в четверг.

"Европейские органы действуют за пределами своей компетенции", - заявила председатель КС, оглашая вердикт. - Конституция превыше любых международных соглашений", - добавила она.

Брюссель, и раньше осуждавший Варшаву за её попытки выйти из правового поля сообщества, раскритиковал решение.

Дидье Рейндерс, еврокомиссар по вопросам юстиции:

"Мы обеспокоены ситуацией. Мы не приемлем никаких отклонений от этих принципов: верховенства закона ЕС, обязательного исполнения всех решений Европейского суда всеми органами власти, всеми судами на национальном уровне. Только Европейский суд обладает исключительной компетенцией определять, противоречит тот или иной акт, учреждённый Евросоюзом, закону или нет. Вы знаете, какие инструменты есть в нашем распоряжении. Я лишь говорю о том, что мы будем использовать все возможные инструменты".

У здания суда в польской столице собрались протестующие с флагами Евросоюза и под лозунгом "Мы - европейцы". Они потребовали отставки судей и призвали правительство соблюдать обязательства, которые Польша взяла на себя, вступив в ЕС в 2004 году.