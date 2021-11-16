ЕС - Польша: бескомпромиссная борьба за верховенство закона

Новый виток политической борьбы между Брюсселем и Варшавой. Европейский суд вынес вердикт по делу о назначении польских судей.

Он гласит: полномочия правительства Польши направлять их из судов низшей инстанции в высшую или отстранять без объяснения причин - противоречит законодательству Евросоюза.

Власти страны просят Брюссель не вмешиваться в её внутренние дела. А другие государства-члены сообщества требуют наказать Варшаву за игнорирование демократических принципов, прекратив выделять ей многомиллиардные субсидии.

Лоран Печ, профессор Мидлсекского университета:

"Никакого компромисса быть не может, когда речь идёт о верховенстве права, справедливом судебном разбирательстве, независимости судей. Это закреплено законодательно. Это очень важное условие членства в ЕС. Не соглашаясь с этим, мы подготавливаем почву для диктаторских режимов. Мы не можем идти на компромисс в конфликте нарушителей и законопослушных граждан, применяя двойные стандарты".

Депутаты Европарламента направили главе Еврокомиссии письмо с призывом приостановить выделение средств Польше из фонда ЕС на восстановление после пандемии, пока она не приведёт свою судебную систему в соответствие с европейскими стандартами.

В комиссии пообещали скоро дать ответ.

Спор о том, что главнее - конституция страны или законы ЕС - разгорелся после того, как консервативное правительство Матеуша Моравецкого инициировало судебную реформу. Брюссель считает, что она подрывает независимость польских судей.

За это Высшая судебная инстанция Евросоюза в октябре обязала Польшу выплачивать один миллион евро штрафа ежедневно.

Вопрос: как долго Варшава будет сопротивляться давлению? Ведь затянувшийся спор бьёт по карману страны с ослабевшей в пандемию экономикой.