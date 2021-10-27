Польша оштрафована на миллион евро в день за судебную реформу

Польше велено платить штраф в размере 1 миллиона евро в день за изменения в системе правосудия, с которыми не согласилось руководство Евросоюза. Наложивший такое наказание Европейский суд заявил, что оно будут действовать до тех пор, пока Варшава не выполнит его июльского постановления о немедленном упразднении Дисциплинарной палаты Верховного суда Польши. Иск направила Еврокомиссия.

Дисциплинарная палата может принимать решения по профессиональной деятельности польских судей, что, по мнению Брюсселя, угрожает их независимости и беспристрастности. Решение судей в Люксембурге одобрили многие евродепутаты:

«Это не слишком резкая реакция, это вполне нормальная процедура, при которой, если постановления Европейского суда игнорируются, за это налагается штраф, - сказал немецкий "зелёный" Даниэль Фройнд. - Диалог с польским правительством продолжается уже 6 лет. Это к привело к ситуации, когда так называемый Конституционный трубинал в Польше, который, по сути, является марионеточным судом правительства, открыто отвергает законы ЕС. Так что Европейский суд защищает верховенство права – и это хороший сигнал. Было бы здорово, если бы правительства в Евросовете присоединились к этой битве за нашу демократию и наше верховенство права».

Многие польские судьи рассматривают Дисциплинарная палата как инструмент, заставляющий их выносить решения в пользу правительства. Премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил Европейскому парламенту на прошлой неделе, что палата будет упразднена, но не назвал точных сроков.

Пресс-секретарь польского правительства Пётр Мюллер отреагировал на это следущим заявлением: «Применение наказаний и шантажа по отношению к нашей стране – это неправильный путь». Министерство юстиции назвало это "узурпацией".

Штрафы могут вычитаться из финансирования, которое Варшаве направляет Брюссель, в том числе из Фонда восстановления после пандемии.