ВОЗ: "Приближается ещё один шторм"

"Приближается ещё один шторм" - так глава Европейского регионального бюро ВОЗ описал эпидемическую ситуацию в преддверие рождественских праздников. В Дании новый штамм омикрон стал доминирующим; во Франции на него приходится пятая часть выявленных заражений коронавирусом; всё больше государств вводят новые ограничения и ужесточают санитарные пропуска.

"В ближайшие недели омикрон будет доминировать в большинстве стран Европы, - заявил Ханс Клюге, - угрожая поставить на грань и без того перегруженные системы здравоохранения".

В Португалии на две недели закрываются бары и дискотеки, удаленнаяработа становится обязательной, как и ПЦР-тесты для посещения культурных и спортивных мероприятий. В магазинах устанавливается максимальное число посетителей.

Испания во вторник побила новый антирекорд заражений: 49 823 случая за сутки. Власти Барселоны собираются ввести комендантский час с 24 декабря, если это решение поддержит суд.

Правительство Франции ускоряет подготовку законопроекта о введении в стране вакцинных пропусков. Они придут на смену санитарным пропускам и не будут учитывать результаты ПЦР-тестов. В кабинете министров рассчитывают, что он вступит в силу 15 января после срочной процедуры принятия парламентом, заявил его официальный представитель Габриэль Атталь.

В Германии с 28 декабря все спортивные мероприятия будут проводиться за закрытыми дверями. Премьер-министр Олаф Шольц призвал сограждан не собираться на рождественские и новогодние мероприятия больше 10 человек. При этом две трети граждан считают закрытие супермаркетов, клубов, развлекательных объектов, а также ограничение контактов и свободы перемещения в стране оправданными мерами борьбы с коронавирусом, свидетельствуют опубликованные во вторник данные соцопроса службой Forsa.

Великобритания, в отличие от соседей, решила не вводить жёстких ограничений. Как объяснил Борис Джонсон, "для этого нет достаточных оснований".

При этом правительство выделит миллиард фунтов стерлингов на покрытие убытков компаний, пострадавших от эпидемии.

На сегодня, по данным ВОЗ, жертвами Covid-19 стали 5,35 млн жителей Земли.