Европейцы против ковид-обязаловки

В Европе - новая волна заболеваемости и новая волна протестов: в воскресенье в Брюсселе прошла очередная многотысячная акция противников обязательной вакцинации и использования ковид-сертификатов. Стычек с полицией, как и на предыдущих демонстрациях, избежать не удалось.

Вышедшие на улицу люди утверждают, что выступают против принудительных мер по сдерживанию пандемии. Власти предупредили, что непривитые работники здравоохранения с 1 января могут лишиться места.

Саркис Симоньян представляет движение "Бельгия объединилась за свободу". "Мы вышли с теми же лозунгами, что и на предыдущих акциях, - отмечает он. - Мы требуем остановить обязательную вакцинацию медработников, положить конец ковид-паспортам".

В столице Австрии в воскресенье люди также вышли на улицы и также по причинам, связанным с пандемией. Свою акцию жители Вены назвали поминальной - они зажгли свечи в память о 13 с лишним тысячах умерших от ковида.

Австрия вышла из трехнедельного локдауна, с сегодняшнего дня в страну разрешен въезд лишь полностью вакцинированным путешественникам или тем, кто уже перенес ковид и может этот доказать.