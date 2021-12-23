По словам Путина, высокая смертность от COVID-19 в России является следствием низкого уровня коллективного иммунитета. По данным президента, в стране вакцинированы 59,4% населения. Президент пообещал, что в России никого не будут преследовать за отказ от вакцинации от COVID-19.

Отвечая на первый вопрос пресс-конференции, Владимир Путин охарактеризовал работу руководства страны как "удовлетворительную" и назвал результаты этой работы "положительными".

Экономика России восстанавливается быстрее, чем в других странах, в период пандемии, заявил президент РФ. Рост ВВП в 2021 году составит 4,5%. Среднемесячная зарплата начала расти. Инфляция – 8%, что выше ожидаемого, однако рост реальных доходов составит в 2021 году в среднем 3,5%. Уровень безработицы – ниже чем до пандемии (4,7% в 2020 против 4,3-4,4% в 2021). Государственный внешний долг сократился до 4%.

Из негативных тенденций - продолжительность жизни сократилась до 71 года, что является одним из последствий пандемии.

Президент России Владимир Путин 23 декабря проводит ежегодную большую пресс-конференцию. В этом году мероприятие проходит очно в столичном Манеже. На встречу с российским лидером аккредитованы 507 российских и иностранных журналистов.

В 2020 году от живого общения с журналистами пришлось отказаться из-за пандемии коронавируса. Тогда глава государства вышел на связь из своей подмосковной резиденции Ново-Огарево, где вместе с ним находилась лишь небольшая часть его журналистского пула. Остальные участники могли задать вопрос Путину по видеосвязи.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что предстоящая пресс-конференция будет классической: "со свободной повесткой дня, свободными вопросами и исчерпывающими ответами". Темы же, по словам Пескова, специально не прописывались, так как "легко прогнозируются".

Манеж для большой пресс-конференции используется впервые. Ранее Путин проводил там другие мероприятия, в том числе обращался с посланиями к Федеральному собранию РФ. Сегодня места парламентариев в зале заняли журналисты.