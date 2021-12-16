ЕС осторожно ответил на призыв Украины к санкциям против РФ

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и безопасности Жозеп Боррель представил в четверг главам государств и правительств ЕС план укрепления обороноспособности блока, так называемый "Стратегический компас". О других событих последнего в этом году Саммита ЕС рассказывает из Брюсселя корреспондент Euronews Андрей Бекетов:

На сегодняшнюю встречу в верхах Евросюза наложил отпечаток прошедний накануне саммит "Восточного партнёрства". На нём президент Украины призвал ввести против России превентивные санкции, чтобы не произошло эскалации напряженности на их границе. Но в четверг лидеры ЕС демонстрируют мало желания усилить на Россию экономическое давление, хотя и не исключают разных санкций, чтобы, как выразился один дипломат, не раскрывать свои карты.

При этом Берлин и Люксембург высказались за прямой диалог с Москвой. А премьер-министр Италии сказал накануне в Риме, что Россия вряд ли вторгнется в Украину. По словам Марио Драги, Владимир "Путин ведёт себя не так, как если бы он готовится к бою. Скорее российский президент хочет быть частью процесса принятия решений на мировом уровне".

В проекте итогового документа Саммита ЕС говорится о "массивных последствиях и суровой цене для России в случае любых военных действий против Украины". Но введения или смягчения санкций не ожидается.