Владимир Путин призвал к "безотлагательным" переговорам с НАТО и США

Президент России Владимир Путин во вторник призвал к "безотлагательным" переговорам с НАТО и США о гарантиях безопасности России на фоне напряженности вокруг ситуации на Украине.

"Владимир Путин вновь подчеркнул необходимость безотлагательного запуска переговоров с США и НАТО для выработки международно-правовых гарантий безопасности нашей страны, исключающих дальнейшее продвижение альянса на восток и размещение угрожающих России систем оружия на территории Украины и других сопредельных государств", - говорится в заявлении на сайте Кремля по итогам телефонного разговора с президентом Финляндии Саули Ниинистё.

Во время видеоконференции в начале декабря российский президент попросил своего американского коллегу Джо Байдена предоставить юридические гарантии для исключения любого дальнейшего расширения НАТО. Москва считает, что Запад, открыв членство в альянсе для стран Восточной Европы и бывшего Советского Союза, нарушил обещания, данные после распада СССР.

НАТО обвиняет Россию в подготовке нового вторжения в Украину и развертывании сил на границе. Кремль считает, что Запад снабжает Киев вооружением. Владимир Путин также вновь обвинил украинское правительство в нарушении Минских договоренностей.

"Президент России отметил, в частности, что украинские власти в нарушение минских договорённостей всё более явно делают ставку на силовые методы, в том числе используя в Донбассе тяжёлые вооружения и ударные беспилотные аппараты", - говорится в сообщении Кремля.

В декабре Министерство обороны России провело учения на военном полигоне Кадамовский Ростовской области, расположенном менее чем в 50 километрах от границы с Украиной. По данным ведомства, в учениях подразделений, входящих в состав Южного военного округа, задействовано более тысячи военнослужащих.