2021: год борьбы с пандемией COVID-19

Старт кампании по вакцинации

В январе 2021 года, то есть через год после первой смерти от COVID-19, большинство европейских стран живут в режиме локдауна. Хорошая новость приходит от Европейского агентства лекарственных средств: одобрено использование вакцин Pfizer-BioNTech, Moderna и AstraZeneca. Первыми свою дозу получают медработники и пожилые люди с сопутствующими заболеваниями. Но в целом европейская кампания по вакцинации начинается медленно, отмечаются проблемы с поставками препаратов.

Дельта в Индии

Индию накрыло второй волной эпидемии. Всему виной дельта-штамм - новая мутация вируса, которая была обнаружена в стране в конце 2020 года. Индийская система здравоохранения не справляется с наплывом больных, пациентам не хватает баллонов с кислородом. Дельта-штамм обладает большей контагиозностью, чем его предшественники, и стремительно распространяется по миру.

Ни шагу без QR-кода

В июне Европарламент даёт зелёный свет европейскому цифровому сертификату с данными о вакцинации, перенесённой инфекции или отрицательном тесте на коронавирус. Цель сертификата - возобновить свободное перемещение граждан между странами-членами ЕС. Постепенно сертификат становится и внутренним санитарным пропуском в общественные места.

Санитарный протест

Тысячи людей выходят на улицы европейских мегаполисов против введения санитарного пропуска и обязательной вакцинации определенных категорий граждан. Антипрививочное движение не доверяет официальным властям и питается конспирологическими теориями, зачастую распространяемыми в среде ультраправых.

Ветер свободы

Постепенно коронавирусные ограничения отменяются по всей Европе. 19 июля в Великобритании отмечают "День свободы". Кажется, что тяжелые времена позади.

"Пандемия не закончилась"

В конце августа уровень вакцинации в Евросоюзе вышел на новую отметку. 70% взрослого населения полностью привиты.

"Пандемия не закончилась, мы не должны терять нашу бдительность. Нужно, чтобы как можно скорее еще больше европейцев привились. Это позволит нам избежать новой волны заражений и предотвратить дальнейшую мутацию вируса," – заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Осенью Европа вновь становится эпицентром пандемии. Вспышка заражений коснулась в особенности стран Восточной Европы, где отмечается низкий уровень вакцинации, но также Германии и Австрии, где большинство пациентов реанимационных отделений не привиты.

Омикрон

Новому штамму, обнаруженному в Южной Африке, присвоена греческая буква омикрон. Президент ЮАР Сирил Рамафоса обвиняет богатые страны в эгоизме и призывает бороться с неравным доступом к вакцинам на планете.

Существующие вакцины защищают от омикрон-штамма, хотя их эффективность снизилась. Не исключено, что уже весной следующего года потребуется обновленная версия вакцин, нацеленная на борьбу с новым вариантом.