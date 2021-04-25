В Индии не хватает кислорода для пациентов с Covid-19

В Индии уже четвертый день подряд регистрируется мировой антирекорд заражения коронавирусом. За минувшие сутки выявлено почти 350 тысяч случаев инфицирования. Если рост заболеваемости сохранит такой темп, суточный показатель уже в мае может достичь полумиллиона человек. Медицинские учреждения страны испытывают острую нехватку медицинского кислорода, лекарств, а также свободных коек.

Особенно напряженная ситуация сложилась в столичном округе Дели, где то 3-го мая продлен строгий локдаун. Здесь доля положительных результатов тестов на коронавирус по отношению к общему числу сделанных анализов достигла 36%.

Главный министр Дели Арвинд Кеджривал заявил: "Нам не хватает кислорода, нужно 700 тонн, но центральное правительство выделило для нас 480 тонн. Вчера нам добавили еще 10 тонн. Теперь есть 490, но даже этот объем мы до сих пор не получили в полной мере". В субботу по итогам экстренного заседания правительство отменило таможенную пошлину на ввоз вакцин, ряда лекарственных препаратов, медицинского кислорода и сопутствующего медицинского оборудования на срок в три месяца.

Массовая кремация жертв Covid-19 в Нью-Дели AP Photo/Altaf Qadr

В Евросоюзе обещают помочь Индии. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что европейские страны объединяют для этого ресурсы. Правительство Великобритании, в свою очередь, направило в Индию 600 единиц медицинского оборудования, включая аппараты ИВЛ. Канцлер Германии Ангела Меркель заявила о солидарности с Индией и подготовке срочной помощи.

На этом фоне в Италии запрещен въезд на территорию страны лицам, которые в последние две недели находились в Индии. По оценкам специалистов, новый индийский штамм коронавируса с тройной мутацией может быстрее распространяться.

Французские власти приняли дополнительные меры для санитарного контроля в аэропортах страны. С субботы для путешественников из Индии, Бразилии, Аргентины, Чили и ЮАР введен десятидневный карантин. Премьер-министр Франции Жан Кастекс заявил: "Все эти люди сдают тест на коронавирус, я сам проверил, затем они должны провести время в самоизоляция, все префектуры Франции получили соответствующий приказ, чтобы гарантировать необходимые проверки. Мы постарались принять все возможные меры".

В субботу первый случай индийского варианта COVID-19 был зафиксирован в Швейцарии. Штамм выявили у пассажира, который летел транзитом через местный аэропорт.